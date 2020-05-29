اكتشاف خاصية “غريبة” لدى الفيروس التاجي الجديد

كل الوطن – وكالات: ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن دراسة مقاومة الكائنات الحية للجائحة الحالية (كورونا)، أظهرت أن الفيروس التاجي “سارس – كوف – 2″، يتكيف بسهولة أكبر مع الخلايا البشرية.

وبيّن الخبراء أن “سارس – كوف – 2″، يدخل الجسم من خلال مستقبلات ACE2، ويلتحم بالخلايا بمساعدة البروتينات، مشيرين إلى أنه اتضح أن أقوى علاقة لديه هي مع البشر.

ويُذكر على سبيل المقارنة، أن سلالة الفيروس التاجي الجديد (كورونا) الموجودة لدى الخفافيش، تبين أنها أقل تكيفًا مع حاملها.

وقال نيكولاي بتروفسكي، الأستاذ بجامعة فليندرز الأسترالية: “هذا الفيروس جديد لم يسبق له مثيل في جسم الإنسان، ولديه مستوى عالٍ للغاية من الارتباط بمستقبلات الإنسان، وهو أمر مثير للدهشة للغاية”.

ورأى كذلك أن الفيروس التاجي الجديد تكيّف مع جسم الإنسان بشكل جيد إلى درجة أنه لا يحتاج إلى التحور للحفاظ على الاتصال.