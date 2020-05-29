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عالم روسي يتوقع أن يتم “ترويض” الفيروس التاجي في المستقبل

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
عالم روسي يتوقع أن يتم “ترويض” الفيروس التاجي في المستقبل

كل الوطن – وكالات: يرى يفغيني تيماكوف، الأخصائي الروسي في الأمراض المعدية، والخبير في مجال اللقاحات، أن عدوى الفيروس التاجي (كورونا) من المحتمل أن تتحول في المستقبل إلى مجرد مرض موسمي.

وأعرب الخبير المتخصص عن اعتقاد مفاده أن الفيروس التاجي الجديد سيكون مرضا موسميا مثل الإنفلونزا، مفترضا في الوقت ذاته أن الحالة الوبائية ستزداد سوءا في أواخر الخريف أو أوائل الربيع القادمين.

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وقال تيماكوف في هذا السياق متحدثا عن الفيروس التاجي : “درجة الحرارة المريحة بالنسبة له ستكون من 5-10 درجات مئوية، لذلك فمن المحتمل أن تنتشر العدوى في أواخر الخريف وأوائل الربيع”.

ولفت الاختصاصي في مجالي الأمراض المعدية واللقاحات إلى أن التدابير التي اتخذت في روسيا تهدف إلى منع انهيار نظام الرعاية الصحية، والتقليل من نسبة الوفيات الناجمة عن “كوفيد – 19″، وفي نفس الوقت، من الضروري الخروج بشريحة مناعية من المواطنين.

وأكد تيماكوف أن الوباء يسير في روسيا وفقا لسيناريو إيجابي، مقارنة بالدول الأخرى.

وكان علماء صينيون قد عرفوا مؤخرا، في أي طقس ينتشر الفيروس بشكل أفضل، ووفقا لأبحاثهم، تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في درجات حرارة جوية من 5 إلى 15 درجة مئوية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385103

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