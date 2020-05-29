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شرطة مكة: الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
شرطة مكة: الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول

كل الوطن – واس: صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضلٍ من الله – من الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلاً الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ لغرض الكسب المادي غير المشروع، وهو مواطن ( في العقد الرابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385116

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