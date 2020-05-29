شرطة منيابوليس تفرج عن مراسل “سي إن إن” بعد احتجازه أثناء تغطية احتجاجات

كل الوطن – وكالات – سبتونيك : أفرجت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية عن مراسل شبكة “سي إن إن” بعد نحو ساعة من احتجازه واقتياده مكبل اليدين مع طاقم التصوير أثناء تغطية حية للاحتجاجات في المدينة، صباح اليوم الجمعة.

ولم يقدم الضباط تفسيرا لاحتجاز المراسل عمر خيمينيز، وهو “أسود البشرة”، كما قالت “سي إن إن” نفسها، كان يصور محتجا أثناء القبض عليه عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة.

وقال خيمينيز للمشاهدين بعد الإفراج عنه: “ما منحني قدرا من الشعور بالارتياح هو أن ذلك حدث أثناء النقل المباشر على التلفزيون”، بحسب ما نشرته الشبكة الأمريكية على تويتر.

وأضاف: “لن يساوركم الشك في أن قصتي جرى تنقيحها بأي شكل من الأشكال، لقد رأيتم ما جرى بأعينكم”.

وقبل اعتقاله قال خيمينيز لأفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة واقية من الغاز: “يمكننا التراجع للخلف إلى حيث ترغبون”، ثم أوضح لهم أنه وزملاءه يعملون بالصحافة، وقال: “سنبتعد عن طريقكم”.

وأضاف خيمينيز إن “هذه ضمن وحدات الدورية في الولاية وكانت تتقدم في الشارع، تراقب المتظاهرين وتفرقهم عند هذه النقطة حتى يخلي الناس المنطقة، ومن ثم ابتعدنا”، لكن الضباط أبلغوه أنه أصبح رهن الاعتقال، وكبل ضابطان يديه بالأغلال فيما كان المذيع يتساءل: “لماذا أتعرض للاعتقال، يا سيدي؟”.

وألقت قوات الشرطة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، القبض على عمر خيمينيز، مراسل شبكة “سي إن إن” الإخبارية، أثناء بث مباشر من موقع الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس.