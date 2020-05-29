المخابرات الإسرائيلية تعتقل خطيب المسجد الأقصى…فيديو

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اعتقال صبري برفقة عدد من الرجال، لحظة خروجه من منزله.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أحد أفراد أسرته، مفضلا عدم نشر اسمه: “اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ في حي الصوانه وأبلغته أنه رهن الاعتقال”.

مضيفا: “الشيخ رفض قرار الاعتقال لكن المخابرات أصرت على مرافقته لها إلى التحقيق، دون ذكر أسباب الاعتقال”.

وأوضح أنه “تم نقل الشيخ صبري إلى التحقيق في مقر شرطة (القشلة) في القدس الغربية”.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أبعدت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

يذكر بأن جنود الجيش الإسرائيلي حاولوا، يوم الأحد، منع المصلين من أداء صلاة أولى أيام عيد الفطر في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وأشارت مصادر صحفية فلسطينية إلى قيام عناصر من الجيش الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى ساحة الغزالي في باب الأسباط لأداء صلاة عيد الفطر.