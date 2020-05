الصحة العالمية: احذروا هذه التصرفات أثناء وضع الكمامة

كل الوطن – وكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية، من سلوكيات ضارة أثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونشرت على صفحتها بموقع “تويتر”، توجيهات بعدم ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض.

ونبهت من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس.

كما دعت إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها.

وطالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيدا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط.

Learn how to wear a medical mask 😷 safely, but remember that masks alone cannot protect you from #COVID19.



✅ Maintain at least 1 metre distance from others

✅ wash your hands frequently & thoroughly, even while wearing a mask pic.twitter.com/Vbzfs3JCqK