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وزارة النقل: إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض

كل الوطن- فريق التحرير
محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
وزارة النقل: إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض

كل الوطن  –   واس :   قامت وزارة النقل وضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة لمستخدميها بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور، على طريق الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

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وتأتي هذه الأعمال ضمن أعمال عدة تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م. يذكر أن وزارة النقل تواصل أعمالها على باقي الجسور، إضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجول في إنجاز العديد من المشاريع في ذات الصدد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385156

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