تركيا.. محاكمة سائق تاكسي طرد امرأة سورية حامل من سيارته وتركها تلد في الشارع (فيديو)

كل الوطن – وكالات: حكمت السلطات المحلية التركية غربي البلاد، على سائق سيارة أجرة بالإقامة الجبرية، بعد إجباره امرأة سورية على وشك الولادة بمغادرة السيارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 27 مايو، حيث اتصلت عائشة هاشم، وهي مواطنة سورية تقطن بمدينة قوجة إيلي، بسيارة أجرة عند شعورها بالتعب وهي حامل، لتطلب نقلها للمشفى.

وجلست في المقعد الخلفي للسيارة، لكن السائق وبعد شعوره بأنها ستلد طلب منها مغادرة العربة، فنزلت عائشة وأنجبت طفلها على الرصيف المجاور لمنزلها.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن سيارة إسعاف نقلتها إلى المشفى حيث تم الإشراف على صحتها وصحة المولود.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة سائق سيارة الأجرة الذي اعترف أنه كان خائفا من الوضع، وكتب في بيانه في قسم الشرطة أنه كان مستاء من وجود دماء على كراسي سيارته، ليتم تحويله إلى المحكمة.

هذا وأطلقت المحكمة سراحه وحكمت عليه بالإقامة الجبرية إلى أجل غير مسمى.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق الحادثة بالكامل.

المصدر: وسائل إعلام تركية + يوتيوب