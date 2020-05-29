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عاملة منزل تقتل كفيلتها السعودية بـ9 طعنات جنوب المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
عاملة منزل تقتل كفيلتها السعودية بـ9 طعنات جنوب المملكة

كل الوطن – متابعات: باشرت الجهات الأمنية السعودية، اليوم الخميس، تحقيقا في جريمة دموية وقعت بمحافظة المجاردة جنوب غرب المملكة وراحت ضحيتها مواطنة ستينية بـ9 طعنات على يد عاملتها المنزلية.

وأفادت صحيفة “سبق” السعودية بأن عاملة من جنسية أوغندية في أحد منازل مركز عبس في المجاردة أقدمت اليوم على طعن مواطنة ستينية تعمل لديها القاتلة منذ قرابة 3 أشهر بسلاح أبيض بـ9 طعنات نافذة أوردت السيدة قتيلة.

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ووصلت الجهات الأمنية، حسب الصحيفة، إلى مسرح الجريمة بقيادة مدير مركز شرطة عبس، رئيس رقباء عبد الله سرحان القرني.

وأوضحت “سبق” أن وحدات في أجهزت الأمن وجدت القاتلة وهي قد تحصنت في إحدى غرف المنزل، فتم خلع الباب وإلقاء القبض على العاملة، ووجدت بها طعنة يشتبه في أنها ناجمة عن محاولتها الانتحار، وحرزت أداة الجريمة.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385195

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