شاهد من احتجاجات مينيابوليس: العنف لن ينتهي حتى اعتقال قتلة فلويد

كل الوطن – سبتونيك : تتواصل أعمال الشغب لليوم الثالث على التوالي في مينيابوليس، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، بعد مقتل أمريكي من أصول أفريقية على أيدي الشرطة.

بدأت أعمال الشغب حول وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس بعد أن حث حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز الحرس الوطني على السيطرة على الوضع، حيث تحولت الاحتجاجات إلى عمليات سطو واسعة النطاق واشتباكات عنيفة مع الشرطة في جميع أنحاء المدينة.

ويعتقد ديفيد تي جينسين، المقيم في مينيابوليس سانت بول، أن أعمال الشغب يمكن أن تستمر حتى يتم اعتقال المسؤولين عن وفاة جورج فلويد.

سبوتنيك: في الأيام القليلة الماضية، وردت أخبار مزعجة عن الحرق العمدي ونهب المتاجر الكبرى في العاصمة. ما الذي يحدث في مينيابوليس الآن؟

ديفيد ت. جينسين: في الوقت الحالي، يبدو أن هناك هدوءًا في عمليات النهب والشغب المتجوّلة هذه، والتي تستهدف بشكل أساسي متاجر Target ، وهي سلاسل البيع بالتجزئة المحلية والوطنية، وفي العديد من متاجر Walmart. كما استهدف اللصوص متاجر البيدق ومحلات الخمور. إنها في الحقيقة مجرد وميض هائل من الغضب والهستيريا.

سبوتنيك: هل كانت هناك أي علامات على أعمال شغب قبل الحادث مع جورج فلويد، الذي توفي بعد اشتباك مع شرطة مينيابوليس، أم أن هذه الحالة بالذات كانت العامل المحفز الوحيد لأعمال الشغب؟

ديفيد ت. جينسين: لا، لم يلاحظ. يوم الأحد، لم تكن هناك أي علامات تؤشر على الاضطرابات. الأمر لا يتعلق فقط بجورج فلويد، ولكي أكون صادقًا، أعتقد أنه عندما قاموا بطرد ضباط الشرطة الأربعة المتورطين في هذا الحادث، وظنوا أن كل شيء قد تمت تسويته، ولكن كيف يمكن للفصل تسوية ذلك؟ إذا قتل أربعة أشخاص شخصًا واحد وتم تسجيل هذا على الفيديو، وفقد هؤلاء الأشخاص وظائفهم ببساطة سيطالب الناس بالعدالة. ويقول المدعي العام كيث إليسون “انتظر التحقيق”. ولكن لنكن صادقين: في الفيديو يقتلون رجلاً ، وتأتي الشرطة وتعتقل هؤلاء الأشخاص وتضعهم في زنزانة السجن وأثناء التحقيق، توجه الاتهامات. السبب الوحيد لعدم

حدوث ذلك هو أن هؤلاء الأشخاص هم ضباط شرطة. ويعتقد الشعب الأمريكي أن هذا غير عادل. ولديهم شعور بأن هناك مجموعة واحدة من القواعد للجميع، في حين أن أولئك الذين يفهمون التاريخ يعلمون أنه كانت هناك دائمًا مجموعتان من القواعد.