المدينة المنورة – الرياض : أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، أنه بناء على الموافقة الكريمة الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ، كما أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن الفتح سوف يتم بشكل تدريجي، فيما أوضحت وكالة شؤون ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ أن فتح المسجد سيكون مقتصرا على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

ووقف وكيل الرئيس العام لشؤون ⁧‫المسجد النبوي الشيخ د. محمد الخضيري‬⁩ ميدانياً على الاستعدادات والخطط المعدة لعودة المصلين للحرم الشريف.

وأشاد د. الخضيري – خلال ترؤسه اجتماع الوكلاء المساعدين – بالدور الريادي للمملكة في إدارة الأزمات بكل احترافية ومهنية، وجاهزيتها للتخطيط والتنفيذ لإجراءاتها الوقائية منذ وقت مبكر، حيث ساهم تضافر الجهود من القطاعات كافة في الحد من انتشار الفيروس، والتقليل من آثاره وتبعاته، وكان له دور مباشر بفضل الله في تدني نسبة الوفيات في المملكة مقارنة بالدول الأخرى ، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء وأوفره، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء.

من جهته، نوه الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالوكالة جمعان عسيري بحرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على صحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين جاعلة في ذلك مقدمة اهتماماتها ، مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات الوقائية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقايتهم بمشيئة الله تعالى من كل ضرر.

وفي السياق، وضحت وكالة شؤون ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ أن فتح الحرم الشريف سيكون مقتصرا على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة ، وسيتم تفويج دخول المصلين للحرم بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعابية ، ورفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً ، وتكون الصلاة على الرخام ، إضافة لتعليق سفر الإفطار في المسجد الشريف وساحاته ، وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50 % ودفع أجرة الوقوف عبر التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية .

من جهتها تواصل ⁧‫أمانة المنطقة‬⁩ أعمال النظافة والغسيل والتعقيم والإصحاح البيئي في محيط وساحات ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ الشريف لتكون مهيئة لإستقبال المصلين.