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وزارة الصحة المصرية: تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث يعد هذا الرقم الأعلى في الإصابات بالوباء في البلاد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث يعد هذا الرقم الأعلى في الإصابات بالوباء في البلاد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385222

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