مصر.. شاب يقتل تلميذا ويصيب آخر لسبب غريب خلال حظر التجوال

كل الوطن – المصري اليوم: أقدم شاب في الثلاثينيات من عمره في محافظة الدقهلية المصرية، على قتل تلميذ في المرحلة الإعدادية وإصابة آخر، خلال فترة حظر التجوال، حيث وجه لهما طعنات نافذة في منطقة الرقبة.

وبدأت النيابة المصرية، اليوم الجمعة، التحقيق في واقعة مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي، بطعنة نافذة بالرقبة، وإصابة ابن عمه بطعنة أخرى.

واتهم سكان المنطقة أحد الجيران بالتعدي على التلميذين بسكين، على خلفية رفضه أن يلعبا أمام منزله خلال فترة الحظر.

وتبين لقوات الأمن مصرع كريم. ع، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، متأثرا بطعنه نافذة بالرقبة، وإصابة زميله كريم. م، 16 سنة، نجل عم المتوفي، بإصابات مختلفة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه كان يلعب مع أصدقاء له أمام منزل المتهم ليلا أثناء فترة الحظر وطالبهم بالابتعاد عن بيته وعدم اللعب أمامه فرفضوا ووقعت مشادة كلامية بينهم، فأخذ صاحب البيت سكينا وخرج به إلى الشارع وانهال بالضرب على المجني عليه وزميله، وتم نقلهما للمستشفى في حالة حرجة وتوفي أحدهما متأثرا بإصابته بطعنة في الرقبة.

وتمكنت المباحث من ضبط صاحب المنزل المتهم، والسكين المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: المصري اليوم