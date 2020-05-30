«التعليم»: بدء التسجيل عبر نظام نور⁩ للصف الأول الابتدائي يوم 22 يونيو المقبل

كل الوطن – متابعات : أعلنت وزارة التعليم مساء اليوم الجمعة، عن بدء التسجيل عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين 1-11-1441هـ الموافق 22-6-2020، والتسجيل لمرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين 15-11-1441هـ الموافق 6-7-2020.
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