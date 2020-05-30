دبي – رويترز : قالت الجهة المشرفة على معارض إكسبو العالمية اليوم الجمعة إن جمعيتها العمومية وافقت على تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب صعوبات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإنه أصبح من المقرر بدء المعرض في أكتوبر 2021.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، إنه جرى تجاوز أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء البالغ عددها 170 اللازمة لتأجيل معرض إكسبو. والحدث هو تجمع معني بالأعمال والثقافة يستمر لقرابة ستة أشهر ويجرى كل خمس سنوات.

وقال أمين عام المكتب ديمتري إس. كيركينتزيس في بيان “رغم أن هذا الوضع لم يسبق له مثيل، يبرهن رد فعل حكومة الإمارات والدول الأعضاء لدينا على الروابط القوية التي تربطنا والالتزام المشترك لدينا بتقديم معرض إكسبو عالمي شامل حقا”.

اقترحت الإمارات، التي تضم مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة دبي، التأجيل في مارس آذار بعد أن طلبت دول مشاركة تأجيلا للتركيز على تفشي فيروس كورنا المستجد.

وسيظل الحدث يحمل اسم إكسبو 2020 دبي.