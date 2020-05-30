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وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-30T08:06:08+03:00
2020-05-30T08:58:13+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 دقيقةآخر تحديث : منذ 52 دقيقة
وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني

كل الوطن – روسيا اليوم: توفي الفنان المصري الكبير حسن حسني فجر اليوم بعد أزمة قلبية مفاجئة حسبما أفاد عدة فنانين مصريين زملاء للراحل.

ولد الراحل حسن حسني في حي القلعة لأب مقاول مباني، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959. قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي. لمع في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها (حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء).

من المسلسلات التي عمل بها (أبنائي الأعزاء شكرًا، السبنسة، جواري بلا قيود، ناس مودرن، بوابة الحلواني، المال والبنون). نال جائزة من مهرجان الأفلام الروائية عن فيلم دماء على الأسفلت. وهو من أكثر الممثلين نشاطا وحضورا في العقدين الأخيرين، حيث قام بتمثيل كافة الأدوار من الكوميدي إلى الفلاح ورجل الأعمال.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385268

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