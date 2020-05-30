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ترامب يسخر من صحافي وضع كمامة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
ترامب يسخر من صحافي وضع كمامة (فيديو)

كل الزطن – وكالات: سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي الأخير، من أحد مراسلي البيت الأبيض بسبب ارتدائه كمامة واقية.

وقال ترامب خلال المؤتمر للصحفي: “هل يمكنك خلع تلك الكمامة حتى استطيع سماعك”، فرد الصحفي: “سوف أتحدث بصوت عال يا سيدي”، ليجيبه ترامب ساخرا: “لأنك تريد أن تكون صحيحا سياسيا”.

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وكان ترامب يتحدث عن مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الوفيات 103 آلاف، والإصابات مليون و700 ألف.

وقالت قناة CNN الأمريكية إن “ترامب لا يرتدي الكمامات الواقية ويظهر نفسه كأنه لا يبالي بنصائح منظمة الصحة العالمية، لكن حتى الجمهوريين لا يتبعون خطاه”.

وكان ترامب نشر تغريدة عبر “تويتر” تسخر من ارتداء منافسه الديمقراطي جو بايدن كمامة للوقاية من فيروس كورونا.

ودفع ذلك بايدن إلى وصف ترامب بأنه “أحمق تماما” لأنه لم يضع كمامة خلال سلسلة من المناسبات العامة التي جرت مؤخرا، قائلا إن افتقار الرئيس للقيادة في هذا الأمر “يكلف الناس حياتهم”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385284

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