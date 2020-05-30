كورونا في روسيا.. تراجع في الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية

كل الوطن – وكالات – ار تى : سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد قفزة قياسية بـ232 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.

وأعلنت الغرفة عن رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” خلال اليوم الأخير، ما يمثل ارتفاعا طفيفا لليوم الثالث على التوالي (مقارنة مع 8572 إصابة أمس الجمعة و8371 إصابة الخميس و8338 إصابة الأربعاء)

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396575، بما في ذلك224551 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضررا بالفيروس التاجي في روسيا بـ2408 وفاة و178196 إصابة).

وأشار التقرير إلى أن 8212 مريضا تماثلوا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 167469.

وأجريت في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.

المصدر: RT