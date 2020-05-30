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المصري صلاح رابع نجوم كرة القدم أجرا في العالم خلال 2020

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
المصري صلاح رابع نجوم كرة القدم أجرا في العالم خلال 2020

كل الوطن – وكالات: كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية الشهيرة، عن قائمة نجوم كرة القدم الأعلى أجرا في العالم، خلال الفترة من يناير 2019 حتى يناير 2020، شغل فيها المصري محمد صلاح نجم ليفربول، المركز الرابع.

وحصد “الفرعون” صلاح خلال الفترة من يناير 2019 حتى يناير 2020، مبلغا قدره 35.1 مليون دولار، وذلك وفقا للمجلة الأمريكية الشهيرة، متقدما على النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الذي حصل على 33.8 مليون دولار.

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وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، القائمة بقيمة 105 ملايين دولار، وتلاه في المركز الثاني غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الذي جنى 104 ملايين دولار.

وحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثالث، بقيمة 95.5 مليون دولار.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385316

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