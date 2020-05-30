تسجيل الدخول
» » بالكمامات والقفازات.. مشيّعُو جنازة الفنّان حسن حسني يودعونه ويصلون عليه

بالكمامات والقفازات.. مشيّعُو جنازة الفنّان حسن حسني يودعونه ويصلون عليه

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-30T15:38:14+03:00
2020-05-30T15:38:44+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بالكمامات والقفازات.. مشيّعُو جنازة الفنّان حسن حسني يودعونه ويصلون عليه

كل الوطن – مصراوي: انتهت، منذ قليل جنازة الفنان الكبير حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وخرج جثمان حسني من أحد مستشفيات القاهرة، لدفنه في مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم، وحرص مشيعو الجنازة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتدوا القفازات والكمامات، وأدوا صلاة الجنازة عليه أمام المقابر.

اقرأ أيضا...

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل “سلطانة المعز” أمام الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عرض شهر رمضان المنقضي.

2020 5 30 13 25 54 539 - كل الوطن 2020 5 30 13 25 58 554 - كل الوطن 2020 5 30 13 26 1 882 1 - كل الوطن elbashayer.com 2020 05 30 11 32 17 174447 - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385322

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.