بالكمامات والقفازات.. مشيّعُو جنازة الفنّان حسن حسني يودعونه ويصلون عليه

كل الوطن – مصراوي: انتهت، منذ قليل جنازة الفنان الكبير حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وخرج جثمان حسني من أحد مستشفيات القاهرة، لدفنه في مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم، وحرص مشيعو الجنازة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتدوا القفازات والكمامات، وأدوا صلاة الجنازة عليه أمام المقابر.

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل “سلطانة المعز” أمام الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عرض شهر رمضان المنقضي.