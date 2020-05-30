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الكويت تسجل 11 حالة وفاة و1008 إصابات جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الكويت تسجل 11 حالة وفاة و1008 إصابات جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء “كوفيد-19” في البلاد إلى 205 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) عن اليوم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إنه تم تسجيل 1008 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26192 حالة، ولفت إلى أن 206 مصابين يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 883 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 10156 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385386

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