القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها في مكّة

كل الوطن – واس: صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 105 آلاف حالةمصر.. تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و34 حالة وفاةالكويت تسجل 11 حالة وفاة و1008 إصابات جديدة بكوروناترامب يسخر من صحافي وضع كمامة (فيديو)بروتين في لعاب القراد قد يحمل “مفتاح” علاج “كوفيد-19”30 دولة تدشن تحالفا للتشارك في وسائل علاج “كوفيد – 19”وزارة الصحة المصرية: تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونافي أي مناخ يزداد انتشار “كوفيد-19″؟السعودية تطلق المرحلة الثالثة من فحص كوروناالجزائر تسجل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا