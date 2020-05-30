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القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها في مكّة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-30T23:09:15+03:00
2020-05-30T23:09:31+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها في مكّة

كل الوطن – واس: صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385435

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