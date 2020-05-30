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جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية.. إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية.. إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية

كل الوطن – واس: صرَّح المُتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغمٍ أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385443

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