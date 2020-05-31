مصر.. مقتل وإصابة 5 عسكريين خلال مداهمات (فيديو)

كل الوطن – روسيا اليوم: أفاد المتحدث العسكري باسم القوات المصرية يوم السبت، بمقتل وإصابة خمسة عسكريين خلال مداهمات نفذها الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وأشار بيان للقوات المسلحة المصرية إلى مقتل وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين من القوات المسلحة المصرية، أثناء تنفيذ العمليات.

وأعلن الجيش المصري “مقتل 19 إرهابيا أثناء ضربات عسكرية نفذت خلال الأسبوع الماضي ضد مواقع كانت تستخدمها الجماعات المسلحة”.

وأضاف أنه “بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تكفيرية بعدة أوكار في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، تم تنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرت الأولى عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على أسلحة آلية وذخائر، وقنابل يدوية و(آر بي جي)”.

كما نفذت القوات الجوية عددا من الضربات المكثفة لعدة تمركزات نتج عنها مقتل 16 عنصرا إرهابيا.

وأفادت القوات المصرية بأنها “استهدفت ودمرت سيارتي دفع رباعي، ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجيستي، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من سيارات الدفع الرباعي”.

وقالت القوات المصرية إنها “ضبطت كميات كبيرة من مخدر الحشيش ونبات البانغو مخبأة داخل عدد من السيارات، بالإضافة إلى سيارة تحمل مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي الذي يقع أسفل قناة السويس”.