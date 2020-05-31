نجل حسن حسني يكشف سبب وفاته ويروي تفاصيل لحظاته الأخيرة (فيديو)

كل الوطن – روسيا اليوم: كشف نجل الممثل المصري الراحل حسن حسني عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ‏والده الذي فارق الحياة في الساعات الأولى من فجر أمس السبت‏.

وقال هشام حسن في مداخلة تليفزيونية مع قناة “‎TeN TV”، إن والده ‏قضى رمضان وأيام العيد في أحسن حال وصحة جيدة، غير أنه شعر بألم في الصدر قبل يومين، وكانت المرة الأولى التي يشتكي من قلبه.‏

على إثر ذلك، توجه إلى المستشفى وبعد الآشعة ورسم القلب تبين وجود جلطة مما اضطر الأطباء لتركيب ‏قسطرة في القلب، وبعد 5 ساعات من تركيبها، وبسبب عامل التقدم في السن لم يتحملها، ووافته المنية.

وأكد نجل الممثل المصري، أن والده لم يوصه أي وصية أخيرة ولم يتحدث إليه سرا، فقد كان للحظة الأخيرة يحب تجمع أولاده معه ويعشق ‏الضحك، وفي المقام الأول كان حب الناس يعني له الكثير، كما كان يعتبر أن أحفاده هم أقرب الناس إليه.‏

وآخر عمل فني شارك فيه حسني هو مسلسل ‏‏”سلطانة ‏المعز” ‏مع الفنانة غادة عبد الرازق، رمضان 2020، ومن قبلها مسلسل “أبو جبل” مع الفنان مصطفى شعبان، رمضان ‏‏2018‏‎.‎

وشارك أيضا فى العام الماضي في فيلم “خيال مآتة”، من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي ‏وخالد ‏الصاوي ‏وبيومي فؤاد‎.‎