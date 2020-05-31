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د. عبدالمجيد الجلاَّل: تويتر في مرمى سهام رئيس مُحبط!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: تويتر في مرمى سهام رئيس مُحبط!

بعد أيامٍ من وصف تويتر لتغريدته بأنَّها مُضلِّلة ، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يرفع الغطاء القضائي عن منصات التواصل الاجتماعي ، كونها لم تعد ، وفقاً لمزاعمه ، منصات محايدة، خاصة تويتر ، ووجه وزير العدل ، بتفعيل قوانين الولايات لمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي!
وقال وزير العدل الأمريكي إنه سيعمل على مقاضاة مواقع التواصل الاجتماعي وسن تشريعات صارمة حيالها!

وقالت شركة تويتر ، أنَّ الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بشأن وسائل التواصل الاجتماعي مقاربة رجعية ومُسيَّسة لقانون مهم.
ولكن ، دعونا نتعرف أكثر على بدايات هذه الحكاية المُحزنة !

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في 26 مايو ، وضع موقع تويتر علامة تقّصي الحقائق على تغريدتين للرئيس الأمريكي قال فيهما إن الاقتراع بالبريد ، سيؤدي إلى انتخابات مزورة ، دون تقديم أي دليل مادي يثبت ذلك ، بل إنَّ مديرة هيئة الانتخابات الفدرالية وصفت ادعاءات ترامب بالخاطئة والكذب المردود عليه ، وأنَّ موقفه هذا يشكك بديمقراطيتنا !

إثر ذلك ، اتهم الرئيس ترمب تويتر بخنق حرية التعبير والتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة !
أكثر من ذلك ، هدّد بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي أو وقفها !

وبالفعل ، لم تمر سوى بضع ساعات ، حتى وقّع أمراً تنفيذياً يرفع الغطاء القضائي عن منصات التواصل الاجتماعي .
وفي تحدٍ لأمره التنفيذي ، حجب موقع تويتر تغريدة لترامب عن الأحداث المندلعة في مدينة مينابوليس الأمريكية ، وجاء فيها أنَّ ” قطاع الطرق هؤلاء يسيئون لذكرى جورج فلويد – الزنجي الذي قتله شرطي أبيض قبل أيام _ ولن أدع ذلك يحدث ، تحدثت للتو إلى الحاكم تيم فالز وأخبرته أنَّ الجيش معه ، أي صعوبات وسنتدخل للسيطرة ، ولكن عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار وشكراً ” .

وحجة تويتر أنَّها تغريدة تنتهك القوانين التي تمنع تمجيد العنف ، وقد قامت بإخفاء هذه التغريدة ، ووضعت إخطارا عليها يُحذر من محتواها، ولكن الشركة قررت الإبقاء على التغريدة دون حذفها ، مع منع مشاركتها ، أو تسجيل الإعجاب بها .

على كل حالٍ ، يعتمد قرار ترامب على تعديل المادة 230 من القانون الصادر في عام 1996 الذي يحمي منصات التواصل الاجتماعي من الملاحقة القضائية على خلفية ما يرد فيها من آراء ، ويصنفها منصات محايدة ، غير مسؤولة عما ينشره مستخدموها ، ولكن الرئيس ترامب ، يرى بأنَّ حيادية هذه المواقع ، لم تعد أمراً واقعاً ، إذ أصبحت تمارس النشاط السياسي المنحاز ولا تحترم حرية الرأي والتعبير، لذا وجب تعديل هذه المادة ، بما يُخضع هذه الوسائط ، للمسؤولية القضائية على المحتوى الذي ينشر في حساباتها !

وقد علَّق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ، على أمر ترمب التنفيذي بأنَّه تهديد صارخ ، وغير دستوري ، لمعاقبة وسائل التواصل الاجتماعي ، وأنَّ ترامب لا يملك سلطة إعادة كتابة القانون ، بأمر تنفيذي ، يفرض تفسيرا خاطئا للبند 230 !

بدورها ، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت : إن ما يفعله ترامب ناتج عن إخفاقه في محاربة فيروس كورونا !
وأميل شخصياً ، إلى هذا الرأي ، إذ ما فتئ الرئيس ترامب يرمي بسهام الاتهامات المُرسلة ، هنا وهناك ، في سياق سياسة تحميل الغير لمسؤولية فشله في إدارة أزمة كورونا ، ما جعل الولايات المتحدة تُسجل أعلى الوفيات والإصابات في العالم، فقد اتهم تويتر بمحاباة الصين ، والديمقراطيين ، ومهاجمة الجمهوريين ، ورئيس أمريكا !

بالتأكيد ، مثل هذه الاتهامات ، غير منطقية ، وتكشف للعالم مزاجية رئيس نرجسي ، فشل في إدارة أزمة كورونا ، ويأتي ، ليصب جام غضبه على شبكات التواصل ، لمجرد أنَّها تراقبه حسب القانون .

خلاصة القول ، الدستور الأمريكي ، يضمن ، بشكلٍ قاطعٍ حرية التعبير ، بكل صورها وأشكالها ، وصولاً إلى انتقاد الرئيس والوزراء والنواب والمسؤولين ، و لا يملك الرئيس ترامب أيَّة مسوغات قانونية ، أو دستورية لفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا ، وسوف تستمر تويتر في حجب تغريدات ترامب ، وسواه ، إذا ما انتهكت قوانين عمله .
نقطة ومن أول السطر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385490

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