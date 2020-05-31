نسال الله ان يخلصك من قلبك الاسود وعقلك المتخلف واسلوبك المقرف المقزز فى التعامل مع البشر…عرفنا ان امك مصرية ولكننا لم نتاكد ان كانت قامت على تربيتك بشكل صحيح

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