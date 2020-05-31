“الصحة السعودية”: أكثر من 62 ألف حالة تعافي من كورونا في المملكة

كل الوطن – الرياض: كشف التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة عن تسجيل 1877 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى85,261 حالة، وأضاف التقرير عن تعافي 3559 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 62442، كما كشف التقرير عن تسجيل 23 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 503 حالات.