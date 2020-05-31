واشنطن بوست: بايدن يتقدم على ترامب بفارق 10 نقاط

كل الوطت – واشنطن بوست : أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وصحيفة “ABC” الإخبارية أن جو بايدن نائب الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الديمقراطي الرئاسي المحتمل، يتقدم بفارق 10 نقاط مئوية على الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبلغ تصنيف بايدن بين الناخبين المسجلين 53% وترامب 43%، حيث لم يتعد الفارق بينهما، قبل شهرين، حدود الخطأ الإحصائي.

ووفقا للصحيفة تم إجراء استطلاع الرأي في الفترة من 25 إلى 28 مايو/أيار عبر الهاتف، عبر الاتصال بألف أمريكي بشكل عشوائي، وكانت نسبة الخطأ الإحصائي لا تتعدى 3.5 نقطة مئوية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقر إجراؤها في نوفمبر من العام الجاري 2020.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قبل أشهر، أن 44% سيصوتون لنائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن إذا تنافس مع ترامب، بينما سيؤيد 42% من الأمريكيين السيناتور بيرني ساندرز