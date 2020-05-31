تسجيل الدخول
» » تنبّأ بإنتهاء كورونا خلال ماي.. وفاة منجم مشهور بعد إصابته بالفيروس!

تنبّأ بإنتهاء كورونا خلال ماي.. وفاة منجم مشهور بعد إصابته بالفيروس!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-31T19:31:32+03:00
2020-05-31T19:33:37+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
تنبّأ بإنتهاء كورونا خلال ماي.. وفاة منجم مشهور بعد إصابته بالفيروس!

كل الوطن – وكالات: توفي المنجم الهندي المشهور بيجان داروالا، الذي توقع نهاية وباء كورونا في شهر مايو الجاري، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد إصابته بالفيروس.

وقالت صحيفة “تايمز أون نيوز”، الهندية إن داروالا تحدث عن توقعاته في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: “جاء إلينا فيروس كورونا نتيجة الجشع والأنانية التي يعاني منهما العالم حاليا مع دخول كوكب زحل في مدار الأرض”.

اقرأ أيضا...

وذكر المنجم أن: “أزمة كورونا ستنتهي خلال شهر مايو، إذ سينصرف كوكب زحل من خريطة الأبراج الخاصة بالعالم”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “الأزمة ستنتهي بالتأكيد، ويتعين على الجميع البقاء في منازلهم كي يظلوا سالمين بعيدا عن خطر العدوى بالفيروس”.

وبلغ لعدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الهند 165799 حالة، توفي منهم 4706 شخصا.

المصدر: تايمز أون نيوز

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385520

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.