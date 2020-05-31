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في تباعدنا اقتراب

كل الوطن- فريق التحرير
محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
في تباعدنا اقتراب

كل الوطن- متابعات- :  لبس الكمامة.. غسل أو تعقيم اليدين.. عدم المصافحة.. ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين.. الحد من التجمعات.. تلك الإجراءات الاحترازية حددتها وزارة الصحة للاقتراب من تجاوز هذه الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية، في مستهل العودة الجزئية إلى ممارسة العمل من مقراتها في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، والصلاة في الجوامع والمساجد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385571

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