تسجيل الدخول
» » رحيل الممثلة والمغنّية السورية هيام طعمة

رحيل الممثلة والمغنّية السورية هيام طعمة

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
رحيل الممثلة والمغنّية السورية هيام طعمة

كل الوطن – البيان الالكتروني: توفيت أمس، الفنانة السورية هيام طعمة، عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان فى أحد مستشفيات هولندا.

وبحسب مجلة “لها” الفنية، هيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.

اقرأ أيضا...

وطعمة ممثلة ومغنية سورية، قدمت العديد من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو التلفزيون.

اشتركت مع دريد لحام في مسرحية “كاسك يا وطن” واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها “غريب في الميناء”، و”هي والعملاق”، و”تمت أقواله”، و”انتبهوا أيها الأزواج”، و”عائلة مشاغبة جدًا”.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385595

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.