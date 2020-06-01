شاهد.. الفيديو الذي تسبب بأزمة العمالة المصرية في الكويت!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت فيديو قيل إنه السبب وراء الهجمات المتواصلة على العمالة المصرية في البلاد، وازدياد المطالب بترحيلهم وعدم الإعتماد عليهم.

وأظهر الفيديو قيام أحد أصحاب المطاعم بنقل اللحوم والأجبان وغيرها من السلع التي يبيعها في مطعمه، في سيارة غير مبردة، لا تنطبق عليها المواصفات الصحية.

ويبدو أن أحد الكويتيين قام بتصوير السيارة، التي احتوت على صناديق من الخضروات والطحينة والأجبان، وخاصة أسياخ اللحم التي كانت تتساقط منها الدماء، الأمر الذي أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكويتيين.

⭕️⭕️



نصيحة من محب

قاطعوا المطاعم لصحتكم وسلامتكم

أكل البيت صحي ونظيف

وعمالة المطاعم غير نظيفة

ولا يحرصون على نظافة الطعام والمكان

اللهم أني بلغت اللهم فاشهد

وشكراً #طرد_المصريين_من_الكويت #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية #تكويت_الكويت pic.twitter.com/iNbo1wrDbe — كويتي متقاعد 🇰🇼 (@kwait330) May 27, 2020

ونشر المواطن الكويتي المقطع على صفحته في موقع “تويتر”، ناصحا الكويتيين بعدم التعامل مع المطاعم، لأن العمالة (المصريين) التي فيها غير نظيفة على حد قوله، وهاجم الجالية المصرية، التي تعتبر أكبر جالية في الكويت.

ودشن مغرودن مجموعة من الوسوم المطالبة بطرد العمالة المصرية من الكويت، وأثارت سلسل الهجمات الكويتية المتواصلة منذ أيام سخط المصريين.

وعلق أمس السبت عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري على المسألة، مطالبا الحكومة الكويتية بالتدخل العاجل لحل الأزمة ووضع حد للموضوع.

وفي وقت سابق، أثار فيديو نشرته نجمة “سناب شات” الكويتية، ريم الشمري، غضبا كبيرا في مصر، حيث هاجمت فيه العمالة المصرية ووصفتهم بـ”الخدامين”، مؤكدة على ضرورة طردهم من البلاد.

يذكر أن نوابا بمجلس الأمة الكويتي، كانوا قد تقدموا باقتراح قانون يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد، وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في دولة الكويت.

وينص المقترح على وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية، قياسا بعدد سكان الكويت، وفي حال تطبيقه سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري.