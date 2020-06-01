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السعودية.. فزع في الدمام بعد اقتحام سيارة لمحل ملابس (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
السعودية.. فزع في الدمام بعد اقتحام سيارة لمحل ملابس (فيديو)

كل الوطن – وكالات: وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام سيارة لمحل ملابس في مدينة الدمام السعودية، ما أثار فزعا كبيرا بين الناس.

ويظهر الفيديو حجم الضرر الذي لحق بالمحل، حيث تحطم زجاجه الخارجي وأتلفت البضاعة جراء الصدمة القوية للسيارة التي بقيت عالقة داخله، ويحيط بها عدد من الأشخاص.

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كما يظهر أحد الأشخاص ملقى على الأرض، بينما يحاول البعض الآخر إنقاذه.

ولم يعرف بعد سبب الحادث، في حين قال مغردون إن سائقة السيارة امرأة ويبدو أنها لا تتقن السياقة، الأمر الذي جعلها تفقد السيطرة على المقود، واتجهت نحو المحل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385611

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