جاكرتا – واس : سجّلت إندونيسيا 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940.

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية بأنها سجّلت 28 حالة وفاة بمرض (كوفيد-19)، ليصل عدد الوفيات إلى1641، مشيرةً إلى أن 7637 شخصًا تعافوا من إصابتهم بالمرض.

هذا وقد سجلت ماليزيا 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.

وذكرت وزارة الصحة الماليزية أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.