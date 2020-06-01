الامير فيصل بن بندر لأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة : قمتم بأعمالكم بكل اقتدار واحترافية عالية

كل الوطن – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس، اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض يتقدمهم رئيس اللجنة مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وعدد من القيادات الأمنية.

وفي بداية الاستقبال قدم الضباط التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وبادلهم سموه التهنئة. وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر على الدور الكبير والمشهود لرجال الأمن في الإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا وتواجدهم الميداني الذي يبعث على الارتياح في الحفاظ على سلامة الجميع وتنظيم الوضع العام بكل اقتدار واحترافية عالية.

وشدد سموه على تحقيق ما ينشده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وثقتهما في الجميع لتجاوز هذه الجائحة العالمية.

من جانبه ثمن اللواء المطيري المتابعة الدقيقة والمباشرة من سمو أمير منطقة الرياض لأعمال رجالات الأمن الميدانية والتوجيهات والملاحظات على مدار الساعة مبيناً سعي الجميع في أن يكونوا عند حسن الظن في خدمة الوطن والمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد الغالية.