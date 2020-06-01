أمير منطقة الرياض يستقبل سماحة المفتى ورئيسي المحكمة العامة والجزائية

كل الوطن – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما استقبل سمو أمير منطقة الرياض أمس، رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالعزيز المزيد ورئيس المحكة الجزائية بمنطقة الرياض الشيخ عبدالكريم المقحم، اللذين قدما التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك. وأعرب سموّه عن شكره لهما على ما أبدياه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا ونحن في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.

كما استقبل سموه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض.

وفي بداية الاستقبال قدم سمو أمين منطقة الرياض التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات معرباً سموه عن شكره له على التهنئة والمشاعر الطيبة. كما ناقش سمو أمير منطقة الرياض مع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف جهود أمانة المنطقة في مواجهة جائحة كورونا والقرارات والعاجلة للتدابير الوقائية والاحترازية وتكثيف الأعمال الرقابية والعمل على الحلول العاجلة لضمان سلامة الجميع من هذه الجائحة.

كما استقبل سمو الأمير فيصل بن بندر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري الذي قدم التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات معرباً سموه عن شكره على التهنئة والمشاعر الطيبة. وبحث سمو أمير منطقة الرياض مع مدير الشؤون الصحية مستجدات الوضع الحالي للجائحة العالمية كورونا وسير العمل في المراكز الطبية والخطط والتدابير الوقائية والطبية المتخذة واستشراف المستقبل وأبرز ما يواجه القطاع الصحي من عوائق وتحديات. وأكد الأمير فيصل بن بندر على تسخير حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- لجميع الإمكانات للحفاظ على سلامة المجتمع الصحية .