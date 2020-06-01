واقعة مأساوية.. «كورونا» يودي بحياة 3 أشقاء في مصر

البداية قبل أيام، حيث تعرض فريد الهادي حبيب من قرية الرحمانية مركز أبوكبير، لحالة إعياء وضيق تنفس، نقل على إثرها إلى مستشفى حميات الزقازيق، إلا أنه توفي في اليوم التالى قبل ظهور نتيجة تحاليل «بي سي آر»، فتسلمت أسرة المتوفى جثمانه وقامت بالتغسيل والدفن بطريقة عادية دون أي تعقيم، وأقامت سرادق عزاء حضره العشرات من الأهالي.

لتظهر في اليوم التالي علامات الفيروس على شقيقه ويدعى حسن الهادي، وهو موظف بالتربية والتعليم، ويعمل ممرضاً بعيادة خاصة بعضو مجلس النواب د. محمد حبيب ابن ذات القرية، ليتوفى داخل مستشفى العزل بفاقوس، ويلحق الشقيق الآخر بهم بعد يوم واحد، حيث نقل للعزل بمستشفى أبو كبير وتوفي قبل ظهور نتائج التحاليل.

وقرر د. يسري الشبراوي مدير إدارة أبوكبير الصحية، عزل 6 أسر منزلياً من مخالطي المتوفين، وهم يقطنون شارعاً واحداً، بينهم سائق السيارة الخاصة بالنائب، وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بمركز أبو كبير منذ ظهور الفيرس وصل إلى 23 شخصاً منهم 7 تعافوا من المرض وجرى إخراج بعضهم من الحجر الصحي وتوفي 5، وما زالت 12 حالة بمستشفيات العزل.

وأكدت لجنة من الطب الوقائي دفن الشقيق الثالث المشتبه في إصابته بفيروس كورونا، طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وبشأن اتهام د. محمد حبيب عضو مجلس النواب، بالتواطؤ مع أسرة المتوفين، بالتدخل لدى إدارة مستشفى الحميات لخروج جثة المتوفى الأول دون تعقيم، قال النائب في تصريحات لـ«اليوم السابع»، إن المتوفى هو جاره وصديقه، وعندما شعر بأعراض ضيق تنفس نقل لمستشفى الحميات، وتوفي في اليوم التالي قبل ظهور نتيجة تحاليل بي سي آر.

وأكد أن مدير المستشفى هو من قرر خروج الجثمان، ودفنه بشكل طبيعي دون أي إجراءات احترازية، بعد تشخيص الحالة بأنها التهاب رئوي، وأن مدير المستشفى هو من يسأل عن ذلك، نافياً التدخل للحصول على استثناء يخص المتوفى، خاصة أن الأمر يخص وباء قد يصيب آخرين.

ولفت إلى أنه في اليوم ذاته لاحظ ظهور الأعراض، على شقيق المتوفى وهو يعمل ممرضاً في عيادته الطبية، يدعى حسن الهادي حبيب، وبفحصه في الحميات نقل إلى العزل بمستشفى فاقوس، وفي اليوم التالي توفي هو الآخر متأثر بالفيروس، ودفن طبقاً لبروتوكول الصحة بحضور فريق من الطب الوقائي، وكذلك شقيقهم الثالث.