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جدل بين تأييد واستياء من سعودية تحرض النساء على ترك أزواجهن والهجرة (فيديو)

كل الوطن- فريق التحرير
منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
جدل بين تأييد واستياء من سعودية تحرض النساء على ترك أزواجهن والهجرة (فيديو)

وتحدثت شهد في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، وتم تداوله بشكل كبير في المملكة، عن تمرد الكثير من الزوجات.

ودعت النساء إلى ترك أزواجهن والهجرة، قائلة: “لو زوجك قالك مافي عشاء اليوم، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا”.

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وأضافت :”أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش”.

وأيد مغردون كلام شهد وانها تعلم ما يجري في المجتمع السعودي.

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🇸🇦MBS🇸🇦||Hani||@0_ksa_7

تحية لشهد القفاري، ماقالت الا الحقيقة ، هي مثلكم بنت وعارفة مجتمعكم ، ومافي أحد يعارض كلامها إلا اللي يدور الإنحلال والإنفلات ولنا في العينات اللي نشوفها كل يوم ترند أكبر مثال.. البنت مالها إلا أهلها وأخوانها وزوجها ، لا يضحكون عليكم النسويات ومدعين الحرية..

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١٠:١٣ ص – ٣١ مايو ٢٠٢٠
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لكن الآخرين دشنوا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم #شهد_القفازي_اخرسي، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في السعودية، وانقسمت الآراء من خلاله بين مؤيدين لحديث شهد ورافضين له.

يذكر أن شهد القفاري، ناشطة سعودية، تعمل في مجال التسويق، اشتهرت بنشر فيديوهات عبر “سناب شات” و”تويتر”، ويتابعها عدد كبير، حيث اشتهرت بعد نشرها لفيديو تتنمر فيه على إحدى قريباتها وزوجها، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة عليها آنذاك.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385651

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