جدل بين تأييد واستياء من سعودية تحرض النساء على ترك أزواجهن والهجرة (فيديو)

كل الوطن – ار تى : أثارت السعودية، شهد القفازي، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين المتابعين بسبب “معاناة النساء وحقوقهن في بيوت أزواجهن”، بحسب زعمها.

وتحدثت شهد في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، وتم تداوله بشكل كبير في المملكة، عن تمرد الكثير من الزوجات.

ودعت النساء إلى ترك أزواجهن والهجرة، قائلة: “لو زوجك قالك مافي عشاء اليوم، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا”.

وأضافت :”أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش”.

وأيد مغردون كلام شهد وانها تعلم ما يجري في المجتمع السعودي.

لكن الآخرين دشنوا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم #شهد_القفازي_اخرسي، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في السعودية، وانقسمت الآراء من خلاله بين مؤيدين لحديث شهد ورافضين له.

يذكر أن شهد القفاري، ناشطة سعودية، تعمل في مجال التسويق، اشتهرت بنشر فيديوهات عبر “سناب شات” و”تويتر”، ويتابعها عدد كبير، حيث اشتهرت بعد نشرها لفيديو تتنمر فيه على إحدى قريباتها وزوجها، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة عليها آنذاك.

المصدر: RT