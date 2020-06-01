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وزير البحث العلمي المصري: العدد المعلن رسميا للمصابين بكورونا يمثل فقط الخمس

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
وزير البحث العلمي المصري: العدد المعلن رسميا للمصابين بكورونا يمثل فقط الخمس

كل الوطن   البوابة :   رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خالد عبد الغفار، أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، يفوق الـ 117 ألف مصاب.

وقال الوزير خلال المجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم الاثنين، إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خمس الواقع، مشيرا إلى أنه في النموذج الافتراضي يضربون عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10.

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وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن عدد الإصابات المعلنة وصل إلى ما يزيد على 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفا.

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المصدر: البوابة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385668

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