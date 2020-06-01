من هم الأكثر عرضة للإصابة بـ “كوفيد-19″؟

كل الوطن – نوفوستي: أعلن الدكتور أندريه ديمين، رئيس الجمعية الروسية للصحة العامة، أن الأشخاص المدخنين ومتعاطي المشروبات الكحولية، يمكن أن ينسبوا إلى مجموعة الخطر.

وأكد البروفيسور ديمين من جامعة سيتشينيف الطبية بموسكو، في مقابلة مع صحيفة “برلامنتسكايا غازيتا”، ما أعلنته هيئة الرقابة الصحية، بأن تناول المشروبات الكحولية المحتوية على نسبة عالية من الكحول، لا يقتل الفيروس المسبب لـ “كوفيد-19″، بل على العكس من ذلك له عواقب سلبية في جهاز المناعة، مضيفا، ليس هناك أي دليل يؤكد الدور الوقائي للكحول. وهذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن التدخين أيضا.

وقال، “لفد حددت الطبيعة أن لأعضاء ووظائف الجسم حدود متانة معينة واحتياطي وظيفي محدد. ومعظم المدخنين استنفدوا هذه الاحتياطات، حتى قبل انتشار “كوفيد-19″. لذلك فإن المدخنين ومتناولي المشروبات الكحولية يجب أن ينسبوا إلى مجموعة الخطر التي تضم كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة”:

وانتقد البروفيسور رجال الأعمال، الذين في بداية جائحة “كوفيد-19” أعلنوا أن السجائر والمشروبات الكحولية، “نوع من الإنقاذ” والحماية من العدوى.

وقال، استنادا إلى منظمة الصحة العالمية “أي تناول للكحول، فإنه إضافة إلى ضرره لمنظومة المناعة، يؤذي الرئتين، و يعرقل تركيب المواد اللازمة في الكبد. وهاتان “المنظومتان” هما المسؤولتان عن تطهير الجسم من جميع المواد الضارة”.

المصدر: نوفوستي