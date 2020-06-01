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السعودية.. تسجيل1881 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 87 ألفا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
السعودية.. تسجيل1881 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الاصية ليتجاوز الإجمالي 87 ألفا.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: “تم تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليبلغ الإجمالي 87142 حالة، كما تسجيل 22 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 525”.

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وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1864 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 64306 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 1877 إصابة جديدة و23 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385680

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