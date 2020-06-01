فيصل بن سلمان يدشن أعمال المختبر المتنقل الجديد

كل الوطن – الرياض: دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة ، ويحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة 10 آلاف عينة تحليل ، ويستغرق ظهور النتائج خلال 12 ساعة ، مقارنة بالمرحلة السابقة التي كانت تصل الي 2500 عينة تحليل يومياً ، وظهور النتائج من 24 الي 36 ساعة .

واطلع سمو أمير المنطقة على أقسام المختبر الذي تم تجهيزه في وقت وجيز ، ويحتوي على عدة أقسام للكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويعمل به 84 فرد من الكادر الطبي للمختبر .

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد خلاوي ، أن المختبر المتنقل سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان المنطقة بما يحقق الأهداف المرجوة منه ، والذي يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية .

واشار الدكتور الخلاوي أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عن طريق الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة ، ويقوم بعمل التحاليل الطبية لفيروس ” كوفيد – 19 ” بسرعة فائقة ودقة عالية ،ويؤمن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة .