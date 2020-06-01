الدفاع المدني: انتشال جثتين لشخصين غرقا في مستنقع مائي بالداير

كل الوطن – الرياض: تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الدائر اليوم من انتشال جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير بمنطقة جازان .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدائر تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع ، وعند الوصول لوادي القرحان قامت فرق الانقاذ بالسير لمسافة تزيد عن الكيلو متر من موقع الوصول وبرفقتهم التجهيزات اللازمة وعند الوصول لموقع الحادث بدأت اعمال البحث في المستنقع المائي التي تقدر مساحته 30*10 متر مربع تقريباً وتمشيط المستنقع عن طريق غواصي الدفاع المدني وتم انتشال جثتين لشخصين حيث تم نقلهم لمستشفى بني مالك العام واتضح بعد اجراءات الكشف الاولية وفاتهم بسبب غرقهم.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة مايرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنياً السلامة للجميع.