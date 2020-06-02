عملية نادرة لإعادة جزء من الدماغ خارج رأس طفل في ولادة الدمام

كل الوطن – الرياض: نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إجراء جراحة معقدة في حالة نادرة الحدوث لإصلاح عيوب خلقية لطفل لم يتجاوز 10 أيام من عمره.

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام د. عبدالوهاب الجباري، أن الحالة تمثلت في علاج حالة نادرة لعيب خلقي ناتج عن خروج جزء من الدماغ خارج الرأس في عملية معقدة لإرجاع الدماغ و تجميل العظم و الجلد المغطى، إضافة إلى توفير عناية مركزة فائقة قبل و بعد العملية التي تضمنت علاجات القلب و التنفس الصناعي و مضادات حيوية مناسبة لحالته الصحية.

وأوضح، أن العملية أجريت على يد فريق عمل متخصص في العناية لحديثي الولادة وجراحة المخ والاعصاب والجراحة التجميلية، بالتعاون مع فريق الجراحة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام