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مصر تسجل 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-02T00:16:06+03:00
2020-06-02T00:16:53+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصر تسجل 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت السلطات الصحية المصرية اليوم الاثنين تسجيل 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة بأن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 1005، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 26348، وتعافى 6297 شخصا.

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وأعلنت الوزارة خروج 410 مصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وسجلت محافظات القاهرة، والجيزة، والقيلوبية أعلى معدل إصابات بكورونا، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدل إصابات.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وانخفاض في عدد الإصابات مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 46 وفاة و 1536 إصابة جديدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385720

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