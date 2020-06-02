أزمة تركي آل الشيخ مع عضو مجلس إدارة الأهلي المصري تتصاعد‎

كل الوطن – وكالات: أخذت أزمة التراشق الكلامي في “فيسبوك” بين تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ومحمد زكريا سراج الدين عضو مجلس الإدارة التي نشهدها في اليومين الماضيين منحى آخر قانونيا.

وأعلن محمد حمودة، المحامي الخاص بآل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إقامة دعوى قضائية ضد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وقال محامي آل الشيخ لصحيفة “المصري اليوم”: “كلفني المستشار تركي آل الشيخ أن أتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، البلاغ بسبب ما بدر منه من ألفاظ خارجة عن الآداب العامة تجاه المستشار”.

ووجه آل الشيخ تهديدا ضمنيا لعضو مجلس “القلعة الحمراء”، عبر حسابه في “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه سيأخذ حقه بالقانون، بقوله: “مصر بلد قانون … ومفيش أحسن من القانون”.

ظهرت الأزمة الأولى بين آل الشيخ وإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لكن الأزمة انتهت بعد ذلك وعادت المياه إلى مجاريها، خاصة بعد استثمار المستشار السعودي في نادي بيراميدز ثم شراء نادي ألميريا الإسباني.

وبعد فترة من الهدوء وخروج بعض الأخبار التي أشارت إلى تدعيم الأهلي ببعض الصفقات برعاية آل الشيخ، اشتعلت في اليومين السابقين حربا إلكترونية بينه وبين سراج الدين.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”