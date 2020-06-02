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مصر.. تطورات جديدة في قضية “سما المصري” والفيديو الفاضح

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-02T11:10:59+03:00
2020-06-02T11:18:50+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : منذ 9 دقائق
مصر.. تطورات جديدة في قضية “سما المصري” والفيديو الفاضح

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة، سما المصري، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 6 يونيو .

وأمر النائب العام المصري بحبس سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

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وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، قد اتهمت الراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام في التحقيقات بعد القبض على سما المصري بناء على بلاغ قدمته إلى النيابة العامة ، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة “الفيديوهات الإباحية” المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، موضحة أن العديد من الشباب يمتلكون هذه المقاطع ومن ضمنهم نجلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385746

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