نحو 11.5 مليار دولار.. تحويلات الوافدين بالسعودية إلى الخارج في 2020

كل الوطن – روسيا اليوم: كشف التقرير المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تراجع تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج في أبريل 2020 بنحو 2.42 مليار ريال (نحو 645 مليون دولار) مقارنة بشهر مارس 2020.

ووفقا للبيانات فقد بلغت تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج خلال شهر أبريل الماضي 9.79 مليار ريال، مقابل 12.22 مليار ريال في مارس.

ويعني ذلك أن تحويلات الوافدين خلال أبريل 2020 تراجعت بنحو 20% على أساس شهري.

ومنذ بداية العام الجاري (الأشهر الخمسة الأولى) حول الأجانب بالسعودية إلى الخارج أكثر من 43 مليار ريال (حوالي 11.5 مليار دولار).