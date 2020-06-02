تسجيل الدخول
» » مصر.. الحكم على قتلة “شهيد الشهامة” بالسجن 15 عاما

مصر.. الحكم على قتلة “شهيد الشهامة” بالسجن 15 عاما

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ثوانيآخر تحديث : منذ 3 ثواني
مصر.. الحكم على قتلة “شهيد الشهامة” بالسجن 15 عاما

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر، بتأييد الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ”ضحية الشهامة” بالسجن 15 عاما.

ضابط شرطة مصري يخاطب متظاهرين بطريقة لافتة في قضية “شهيد الشهامة”
وحكمت المحكمة على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، والمتهم الثاني إسلام عواد 15 عاما، والمتهم الثالث مصطفى محمد 15 عاما، والمتهم الرابع إسلام البخ 5 سنوات.

اقرأ أيضا...

يذكر أن محمود البنا، الطالب بالصف الثالث الثانوي قد قتل العام الماضي، وأثارت قضيته جدلا واسعا في مصر، حيث قتله صديقه، محمد أشرف راجح، بطعنات نافذة في البطن.

وتعدى راجح على البنا بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي بالمدينة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385768

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.